"Мотор Сич" приостанавливает авиарейсы между Запорожьем и Минском

Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет авиарейсы между Запорожьем и Минском на период с 17 по 31 июля.

Об этом сообщает страница "Мотор Сич" в Facebook, передает БизнесЦензор.

Авиарейсы отменяются в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением COVID-19. О дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, "Мотор Сич" просит обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.