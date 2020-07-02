"Мотор Сич" приостанавливает авиарейсы между Запорожьем и Минском
Авиакомпания "Мотор Сич" отменяет авиарейсы между Запорожьем и Минском на период с 17 по 31 июля.
Об этом сообщает страница "Мотор Сич" в Facebook, передает БизнесЦензор.
Авиарейсы отменяются в связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением COVID-19. О дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.
Пассажиров, имеющих авиабилеты на отмененные рейсы, "Мотор Сич" просит обратиться в контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченную перевозку или переноса вылета на более позднюю дату.
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