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Кабмин уволил главу концерна "Ядерное топливо"

Кабмин уволил главу концерна

Кабинет министров принял решение о прекращении полномочий генерального директора государственного концерна "Ядерное топливо" Сергея Дробота.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №778-р от 1 июля обнародовано на официальном правительственном портале.

Другим своим распоряжением №779-р от 1 июля Кабмин назначил временно исполняющим обязанности генерального директора указанного Концерна заместителя гендиректора Александра Билана.

Сергей Дробот возглавлял концерн "Ядерное топливо" с апреля 2014 года.

Концерн объединяет государственные предприятия: "Восточный горно-обогатительный комбинат", "Смолы" и "Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии", а также является акционером АО "Международный центр по обогащению урана" (10% акций), ЗАО "Завод по производству ядерного топлива" (50%+1 акция), ООО "Научный парк" Химические технологии" (49% акций).

Автор: 

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