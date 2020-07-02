НКЦБФР с сентября может начать проверки участников рынков небанковских услуг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку с 1 июля начала выполнять функцию регулирования и надзора в системе накопительного пенсионного обеспечения, регулирования и надзора за функционированием финансово-кредитных механизмов и управлении имуществом при строительстве жилья и операций с недвижимостью.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР сообщает БизнесЦензор.

Проверки новых участников, осуществляющих профессиональную деятельность на фондовом рынке, начнутся после государственной регистрации соответствующего нормативно-правового акта (ориентировочно сентябрь 2020), сообщает НКЦБФР.

Участники рынка небанковских финансовых услуг после перехода под регулирование и надзор НКЦБФР с 1 июля продолжат руководствоваться законодательством, введенным во время деятельности Нацкомфинуслуг.

Лицензии на услуги управления имуществом для финансирования объектов строительства и осуществления операций с недвижимостью и лицензии на услуги в системе накопительного пенсионного обеспечения в части администрирования негосударственных пенсионных фондов можно считать переоформленными соответствии с этим законодательством.

Согласно закону от 12 сентября 2019 года №79-их "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" (о сплите), НБУ и НКЦБФР с 1 июля 2020 являются правопреемниками Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг).

НКЦБФР стала регулятором негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а НБУ - регулятором страховых, лизинговых, финансовых компаний, кредитных союзов, ломбардов и бюро кредитных историй.

Как сообщает сайт президента Украины, Владимир Зеленский подписал закон "О прекращении деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг".