Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

В четверг, 2 июля, ряд операторов АЗС повысили цены на бензины и дизельное топливо на 30-50 копеек за литр.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть "БРСМ-Нафта" на 30 копеек повысила цены на бензины – до 18,29 грн за литр А-92 и 19,29 грн за литр А-95, В то же время стоимость дизтоплива осталась на прежнем уровне.

Сеть под брендом "Укр-Петроль" повысила цены на все виды топлива на 40 копеек – до 19,9 грн за литр А-92, 20,9 грн – за литр А-95 или дизтоплива .

На станциях сети "Автопорт" стоимость топлива выросла на 50 копеек за литр.

Как сообщалось, за последние дни крупные сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и дизтопливо более года назад – в апреле 2019 года.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л) – до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, дизтопливо с начала месяца подорожало на 6% или на 90 копеек – до 15,70 грн/л.