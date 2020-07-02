Бывший нардеп от "Оппозиционного блока" возглавил Запорожский железорудный комбинат

Председателем правления – генеральным директором Запорожского железорудного комбината (ЗЖРК) назначен экс-министр промышленной политики, бывший народный депутат VIII созыва (фракция "Оппозиционный блок") Дмитрий Колесников вместо Михаила Короленко, ранее занимавшего должность министра промышленной политики, а до этого возглавлявшего Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК).

Согласно информации компании в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), кадровые решения приняты наблюдательным советом предприятия 26 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Колесников вступил в должность с 1 июля текущего года, являлся народным депутатом, советником генерального директора, советником операционного директора.

Как сообщалось, в 2018 году генпрокурор Юрий Луценко вносил в Верховную Раду представления на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов из фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. В итоге ни одно из них удовлетворено не было.

В частности, ГПУ подозревала Колесникова в том, что, находясь на должности Председателя Агентства госимущества, злоупотребляя служебным положением, он способствовал незаконному отчуждению производственного и лабораторно-бытового корпуса госпредприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я.Ю. Осадки" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. м.

Дмитрий Колесников до своего избрания депутатом ВР восьмого созыва был заместителем исполнительного директора "Фонда Александра Вилкула "Украинская перспектива", в 2000-х годах длительное время работал на предприятиях "Метинвеста" Рината Ахметова, был заместителем городского головы Кривого Рога, министра промышленной политики, народным депутатом от "Партии регионов". Во времена Януковича возглавлял Агентство госимущества, а затем Днепропетровскую ОГА после ухода с этой должности Александра Вилкула.

ЗЖРК по итогам работы в 2019 году получил чистую прибыль в размере 1,35 млрд грн против скорректированного убытка 300,834 млн грн в 2018 году. ЗЖРК разрабатывает Южно-Билозерское и Переверзевское железорудные месторождения, производит товарную железную руду.

По данным НДУ на первый квартал 2020 года, его основными акционерами являются словацкая фирма Minerfin, a.s. - 51,1698%, меткомбинат "Запорожсталь" - 29,5193%, чешская KSK Consulting, a.s. - 19,0632%.