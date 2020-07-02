Немецкий перевозчик FlixBus подтвердил планы запустить внутренние рейсы в Украине

Автобусный оператор FlixBus (Германия) в скором времени намерен выйти на рынок внутренних перевозок в Украине.

Об этом директор компании в Украине и Польше Михал Леман сообщил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Да, мы запустим внутренние рейсы по Украине уже очень скоро. Пока это будут не зеленые линии, но со временем мы планируем открыть и брендированные маршруты. Более того, мы будем отрывать внутренние поездки по Украине на существующих международных линиях. Если наш автобус едет, скажем, из Киева в Польшу, можно будет купить билет, например, из Киева во Львов или Житомир", – рассказал топ-менеджер.

Леман добавил, что FlixBus имеет договоренность о запуске новых линий с пятью-шестью украинскими компаниями-перевозчиками.

"Сейчас мы находимся в процессе решения юридических вопросов и получения разрешений, процесс немного замедлился в связи с пандемией, но не остановился…", – отметил директор.

Как сообщалось, FlixBus с 25 июня начал возобновлять работу в Украине на отдельных международных маршрутах.

FlixBus, развивающая автобусные перевозки по Европе и США, основана в 2013 году. Работает по модели партнерства с автобусными региональными перевозчиками, которые предоставляют свои автобусы и документы на маршруты, а FlixBus занимается продажами, маркетингом и управлением графиками.

В 2019 году FlixBus вышел на украинский рынок, запустив регулярные международные рейсы, которые сегодня объединяют 10 украинских городов (Киев, Львов, Одессу, Житомир, Ривне, Винницу, Умань, Хмельницкий, Тернополь и Ужгород) прямым соединением с 44 городами Европы.Источник: https://censor.net/n3177791