Туристическим компаниям упростили условия работы в Чернобыльской зоне

Государственное агентство по управлению Зоной отчуждения упростило процедуру для ведения туристической деятельности, отменив необходимость получения специальных разрешений для туркомпаний.

Как сообщает пресс-служба Госагентства по развитию туризма, теперь для начала деятельности по предоставлению туристических услуг в Зоне отчуждения достаточно заключить всего три договора, передает БизнесЦензор.

В частности, туркомпания должна подписать договор с ГП "ЦОТИЗ" о предоставлении услуг по подготовке программы пребывания и организации посещения Зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения с познавательной целью.

Также нужно договориться с ООО "РК Проект" о проведении индивидуального дозиметрического контроля внешнего облучения посетителей во время пребывания в Зоне отчуждения и подписать договор с ГСП "Экоцентр" о предоставлении услуг по прямому радиационно-дозиметрическому контролю автотранспорта.

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал увеличить количество туристов в Зоне отчуждения.