Продажи коммерческих автомобилей упали в июне на 21%

В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с показателем годичной давности спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16%, до 118 штук.

Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место, потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем 106 зарегистрированных машин.

На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составила 82 единицы.

Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 штук.

Замыкает топ-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).

Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.