Минздрав анонсировал запуск электронных больничных до конца лета

Электронные больничные будут запущены к концу лета этого года.

Это прогнозирует заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Минздрав сделал очень много, чтобы через 1,5-2 месяца такая история как электронные больничные наконец заработала", - сказал Кучер.

Кучер также сообщил, что Минздрав изучает возможности взаимодействия eHealth с платформой Doc.ua, в частности, возможности заключения декларации с семейным врачом в режиме онлайн через приложение Doc.ua.

Кроме того, Минздрав ведет работу над разработкой электронных медицинских заключений и возможностью получения справок о состоянии здоровья в электронном виде.

Как сообщалось, Кабинет министров планировал внедрить электронные больничные до апреля 2020 года.