БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
380 0

Компания Коломойского впервые получила рамочный контракт на поставки топлива для "Укрзализныци"

Компания Коломойского впервые получила рамочный контракт на поставки топлива для

АО "Укрзализныця" определило победителей трех тендеров четвертого раунда на поставку 9 тысяч тонн дизельного топлива по рамочному контракту, один из них на 3 тысячи тонн выиграла компания "Оил Трейд 2018" из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Как отмечает отраслевое издание enkorr, для "Оил Трейд 2018" это первая победа в тендерах "Укрзализныци" по рамочному договору, передает БизнесЦензор.

Второй и третий тендеры на 6 тысяч тонн выиграл оптовый трейдер "Альянс Энерго Трейд".

Компания из орбиты "Привата" победила с расчетной ценой 18 121 грн за тонну дизтоплива с НДС, "Альянс Энерго Трейд" – 18 191 грн и с 18 100 грн за тонну. Это условно та цена, по которой поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Она на 1,9-2,4% ниже, чем средняя крупнооптовая цена дизтоплива на 1 июля, по данным "Консалтинговой группы А-95" (18 540 грн/т).

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам дизтоплива за 10 дней по получения разнарядки, снизилась более чем на 20%, по сравнению с третьим раундом аукционов рамочного контракта, которые прошли 17 июня.

Так, у ООО "Альянс Энерго Трейд" фиксированная "грязная" маржа составит 799 и 723 грн на тонне без НДС или $30 и $27,1 по текущему курсу соответсвенно. У ООО "Оил Трейд 2018" — 741 грн/т или $27,8. При этом, по итогам аукционов 17 июня, средняя "грязная" маржа составила 970 грн/т или $36,3.

Эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Как сообщалось, 23 июня "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров подписала с Министерством обороны первый за как минимум с 2015 года контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива. Уже 1 июля "Укртатнафта" подписала с Министерством обороны второй контракт на поставку авиатоплива.

Напомним, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.

Автор: 

Коломойський Ігор (1772) тендер (2161) Укрзалізниця (4775) дизпаливо (1283)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 