Компания Коломойского впервые получила рамочный контракт на поставки топлива для "Укрзализныци"

АО "Укрзализныця" определило победителей трех тендеров четвертого раунда на поставку 9 тысяч тонн дизельного топлива по рамочному контракту, один из них на 3 тысячи тонн выиграла компания "Оил Трейд 2018" из орбиты группы "Приват" Игоря Коломойского и партнеров.

Как отмечает отраслевое издание enkorr, для "Оил Трейд 2018" это первая победа в тендерах "Укрзализныци" по рамочному договору, передает БизнесЦензор.

Второй и третий тендеры на 6 тысяч тонн выиграл оптовый трейдер "Альянс Энерго Трейд".

Компания из орбиты "Привата" победила с расчетной ценой 18 121 грн за тонну дизтоплива с НДС, "Альянс Энерго Трейд" – 18 191 грн и с 18 100 грн за тонну. Это условно та цена, по которой поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Она на 1,9-2,4% ниже, чем средняя крупнооптовая цена дизтоплива на 1 июля, по данным "Консалтинговой группы А-95" (18 540 грн/т).

По расчетам издания, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам дизтоплива за 10 дней по получения разнарядки, снизилась более чем на 20%, по сравнению с третьим раундом аукционов рамочного контракта, которые прошли 17 июня.

Так, у ООО "Альянс Энерго Трейд" фиксированная "грязная" маржа составит 799 и 723 грн на тонне без НДС или $30 и $27,1 по текущему курсу соответсвенно. У ООО "Оил Трейд 2018" — 741 грн/т или $27,8. При этом, по итогам аукционов 17 июня, средняя "грязная" маржа составила 970 грн/т или $36,3.

Эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Как сообщалось, 23 июня "Укртатнафта" Игоря Коломойского и партнеров подписала с Министерством обороны первый за как минимум с 2015 года контракт на поставку 3 550 тонн авиационного топлива. Уже 1 июля "Укртатнафта" подписала с Министерством обороны второй контракт на поставку авиатоплива.

Напомним, группа "Приват" впервые после 5-ти летней паузы заявилась на тендеры Минобороны летом 2019 года. Но в течение года компании из орбиты "Привата" так и не смогли стать поставщиками оборонного ведомства: они или проигрывали конкуренцию другим компаниям или дисквалифицировались тендерным комитетом.