НПЗ "Укргаздобычи" сократил производство дизтоплива на 11%

Шебелинский НПЗ (Харьковская область) компании "Укргаздобыча" в январе-мае 2020 года сократил переработку нефтяного сырья на 13,7% (на 28,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 178,2 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Завод за указанный период уменьшил производство бензина на 8,4% – до 61 тыс. тонн, дизтоплива – на 10,6%, до 32,1 тыс. тонн, мазута – на 42,4%, до 8,3 тыс. тонн.

В апреле из-за падения маржинальности переработки Шебелинский завод ограничил загрузку. В конце мая НПЗ остановился на плановый ремонт, который длился до начала июня.

Как сообщалось, Шебелинский НПЗ в 2019 году увеличил переработку нефтяного сырья на 4,1% (на 18,7 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом – до 472,7 тыс. тонн. Завод в 2019 году увеличил производство бензина – на 14,6% (или на 19 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – до 149,1 тыс. тонн, дизтоплива – на 3,8% (+3,2 тыс. тонн), до 88,3 тыс. тонн, мазута – на 23,3% (+ 7,3 тыс. тонн), до 38,6 тыс. тонн.