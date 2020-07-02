Американский Citibank сменил главу своей "дочки" в Украине

Наблюдательный совет "Ситибанка" 30 июня прекратил полномочия главы набсовета Марка Луэ и назначил на его место на три года главу Глобальной дочерней группы "Ситибанка" в Европе, странах Ближнего Востока и Африки Стивена Гранта.

Об этом свидетельствует сообщение банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, на соответствующем заседании банк переизбрал на три года всех пятерых членов набсовета.

Марк Луэ был членом набсовета "Ситибанка" с марта 2015 года.

Как сообщалось, чистая прибыль АО "Ситибанк" в 2019 году увеличилась по сравнению с аналогичным показателем в 2018 году в 1,6 раза – до 2,21 млрд грн.

Активы банка в 2019 году выросли на 26,5% – до 31,4 млрд грн, а текущие обязательства – на 24,9%, до 28,15 млрд грн.

"Ситибанк" основан в 1998 году, является дочерним банком американского Citibank NA.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года "Ситибанк" по размеру общих активов (31,46 млрд грн) занимал 13 место среди 75 банков.