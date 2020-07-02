Тариф "Днепрогаза" покрывает только 76% расходов на содержание газопроводов

В действующем тарифе на распределение, который для АО "Днепрогаз" утверждает НКРЭКУ, для обеспечения безаварийного газоснабжения предусмотрено всего 87 грн в месяц на 1 км газопроводов, что покрывает расходы только на 76%.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

В том числе в тарифе заложено 5,1 грн на ремонт газопроводов, оборудования, а также материалы для них, 3 грн – на регулирование давления в сетях, 0,8 грн – на регулярное комплексное приборное обследование газовых сетей; 64,7 грн – на эксплуатационные расходы; 9,2 грн – на обеспечение работы АДС и 3,7 грн – на модернизацию сетей.

"Действующий тариф компании не обеспечивает полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы, своевременное выполнение необходимых ремонтных работ, модернизацию и регулярное комплексное обследование газовых сетей. Такая ситуация связана с систематическим непокрытием тарифом на распределение природного газа фактических затрат предприятия в течение нескольких лет. Действующий тариф на доставку газа для АО "Днепрогаз" только на 76% покрывает расходы на обеспечение надежной эксплуатации газораспределительных сетей", – пояснил технический директор АО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваный.

В компании напоминают, что в Днепре и Днепровском районе 62% газопроводов построены более 30 лет назад. Количество газопроводов с истекшим сроком эксплуатации достигает почти 30%. В таких условиях для их модернизации необходимы инвестиции на уровне 200 млн грн в год, что позволит не только повысить уровень безопасности газоснабжения, но и сделать систему газопроводов намного эффективнее и дешевле в обслуживании.

Читайте также: Потребление газа в Днепре снизилось на 14%

"Финансирование работ по безопасности газовых сетей остается на недостаточном уровне. При отсутствии необходимого уровня инвестиций в обеспечение безаварийного распределения газа для потребителей до конца текущего года в Днепре и Днепровском районе в аварийном состоянии окажутся 64 км газопроводов и 7 газорегуляторных пунктов", – отмечается в сообщении.

В то же время "Днепрогаз" в условиях карантина продолжает работать в усиленном режиме. С начала года аварийщики обработали около 10,4 тыс обращений от клиентов. Сейчас средства, которые компания получает в виде оплаты от потребителей за доставку газа, направляются преимущественно на ремонтно-восстановительные работы и ликвидацию аварийных ситуаций, однако существует ряд других проблемных вопросов, которые остаются невыполненными из-за недостатка финансирования.

Напомним, АО "Днепрогаз" – газораспределительная компания, работающая под брендом РГК (Региональная Газовая Компания) на территории г. Днепра и Днепровского района.

В 2019 году АО "Днепрогаз" доставило для 400 тысяч своих клиентов около 800 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, обслуживает компания, составляет около 5,5 тыс. км.