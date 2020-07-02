"Укрзализныця" назначила еще 6 электричек из Киева на выходные

"Укрзализныця" назначила еще шесть электричек из Киева в Жмеринку, Фастов, Шостку, Конотоп, Неданчичи и Славутич. Поезда будут курсировать с 3 июля в предвыходные и выходные дни.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

"Укрзализныц"я назначила рейсы региональным поездам №867/868 Киев-Жмеринка-Киев, №884/883 Фастов-Зерновое-Киев-Волынский, №896/895 Киев-Волынский-Конотоп, Шостка-Киев-Волынский, №888/887 Киев-Волынский-Ворожба-Фастов, №880-879/882-881 Киев-Волынский-Славутич-Фастов, №866/865-864/863 Киев-Волынский Неданчичи-Киев-Волынский. С подробным расписанием движения региональных поездов можно ознакомиться на сайте "Укрзализныци", - сказано в сообщении.

"Укрзализныця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину. Действуют ограничения по количеству пассажиров в пределах 50% количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мер будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.