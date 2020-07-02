Владелец площадки Prom.ua переведет сотрудников на удаленную работу навсегда

Компания EVO, управляющая маркетплейсами Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by и другими, окончательно переведет около тысячи сотрудников на удаленный режим работы.

Как передает БизнесЦензор, об этом сооснователь и руководитель EVO Николай Палиенко сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы хотим ясности для себя и коллег уже сейчас, а не через 6-12 месяцев, когда пандемия может закончиться. У нас уже есть несколько случаев заболевания на удаленке, и мы не хотим даже гипотетически представлять, как бы это было, если бы наш офис работал в обычном режиме. Ясность поможет нам адаптироваться к режиму удаленной работы по-настоящему, а не относиться к этому как к временному режиму", – отметил Палиенко.

Он уточнил, что офис компании продолжит существовать, но в измененном формате.

"Вынужденно попробовав новый режим работы и увидев, что продуктивность наша не упала, а даже скорее наоборот, мы решили воспользоваться этим сигналом Вселенной и не откатываться от него никогда", – сообщил глава компании в обращении к сотрудникам.

Как сообщалось, в 2018 году интернет-супермаркет Rozetka стал основным владельцем группы компаний EVO.