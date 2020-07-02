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Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 2 июля, уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, Андрей Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года, он являлся советником на то время премьер-министра Алексея Гончарука, до этого руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.

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Кабмін (7757) звільнення (1004) Держлісагентство (116)


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Всех на...рен поувольнять! Шо в 95-м скамейка запасніх маленькая? Так есть друзья родственники. Не хватает? Депешу в Ростов - пришлют.
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02.07.2020 18:24 Відповісти
Прикольно. Порась за транш лес на корню продал,а уволили Заболоцкого. Порошенко,опять ни в чём не виноват. Чудны дела твои,Господи!
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02.07.2020 22:35 Відповісти
Все по плану. Прийшов час заміняти дурнів ригами.
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03.07.2020 00:12 Відповісти
Еще одного еврея уволили. За что????
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03.07.2020 10:00 Відповісти

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