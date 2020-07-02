Кабмин уволил главу Гослесагентства
Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 2 июля, уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.
Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.
Напомним, Андрей Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года, он являлся советником на то время премьер-министра Алексея Гончарука, до этого руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.
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Микола Батура
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сергей никонов #435463
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Чайка Київ
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Anatoliy Panchenko #420291
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