Кабмин уволил главу Гослесагентства

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 2 июля, уволил Андрея Заблоцкого с должности председателя Государственного агентства лесных ресурсов.

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Напомним, Андрей Заблоцкий был назначен главой Гослесагентства распоряжением Кабмина от 24 декабря 2019 года, он являлся советником на то время премьер-министра Алексея Гончарука, до этого руководил сектором сельского хозяйства в Офисе эффективного регулирования BRDO, который возглавлял Гончарук.