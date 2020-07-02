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SkyUp отменила часть запланированных маршрутов по Украине

SkyUp отменила часть запланированных маршрутов по Украине

Авиакомпания SkyUp Airlines отменяет полеты на трех из восьми ранее объявленных маршрутах внутри Украины по коммерческим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

В частности, отменяются перелеты между Львовом и Харьковом (с 5 июля по 15 сентября), а также из Киева во Львов и Харьков (с 6 июля по 15 сентября).

В компании пояснили, что выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом для SkyUp и запуск таких рейсов является возможным при полноценном возобновлении международной полетной программы, поскольку за счет нее компенсируются недополученные средства на внутренних рейсах. Однако к настоящему времени международная программа возобновляется только по трем направлениям.

"SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн. Сохранять такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом, мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность уменьшается", - сказано в сообщении.

Кроме того, SkyUp указывает, что на готовность украинцев запланировать полет существенно влияют и карантинные ограничения, "которые заставляют внедрять новые меры безопасности во время путешествий".

Авиакомпания сообщает, что всем пассажирам, которые приобрели билеты на вышеуказанные рейсы, стоимость билетов будет возмещена автоматически - деньги на банковский счет покупателей возвращаются в течение недели. SkyUp также пришлет на электронную почту промокод на 10-процентную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте компании.

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відміна (99) авіасполучення (2497) SkyUp (301)


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