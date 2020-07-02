SkyUp отменила часть запланированных маршрутов по Украине

Авиакомпания SkyUp Airlines отменяет полеты на трех из восьми ранее объявленных маршрутах внутри Украины по коммерческим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передает БизнесЦензор.

В частности, отменяются перелеты между Львовом и Харьковом (с 5 июля по 15 сентября), а также из Киева во Львов и Харьков (с 6 июля по 15 сентября).

В компании пояснили, что выполнение внутренних рейсов является социальным продуктом для SkyUp и запуск таких рейсов является возможным при полноценном возобновлении международной полетной программы, поскольку за счет нее компенсируются недополученные средства на внутренних рейсах. Однако к настоящему времени международная программа возобновляется только по трем направлениям.

"SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать только определенный процент билетов по цене на уровне 500 грн. Сохранять такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса. Таким образом, мы наблюдаем следующую тенденцию: когда в системе остаются дорогие билеты, спрос на рейс снижается. Соответственно, загруженность уменьшается", - сказано в сообщении.

Кроме того, SkyUp указывает, что на готовность украинцев запланировать полет существенно влияют и карантинные ограничения, "которые заставляют внедрять новые меры безопасности во время путешествий".

Авиакомпания сообщает, что всем пассажирам, которые приобрели билеты на вышеуказанные рейсы, стоимость билетов будет возмещена автоматически - деньги на банковский счет покупателей возвращаются в течение недели. SkyUp также пришлет на электронную почту промокод на 10-процентную скидку на следующую покупку билетов или услуг на сайте компании.