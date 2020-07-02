Кабмин назначил нового главу Госэнергоэффективности

Кабинет министров назначил Константина Гуру первым заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, возложив на него обязанности руководителя ведомства.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №742-р и №746-р от 25 июня обнародованы на официальном правительственном портале.

Заместителем главы Госэнергоэффективности распоряжением №743 назначен Юрий Шафаренко.

В то же время распоряжением №745-р Кабмин освободил от должности и.о. главы ведомства Елену Товстенко.

Согласно сообщению пресс-службы Госэнергоэффективности, Константина Гура работал в этом ведомстве с 2014 года на должности советника главы, работал над расширением международного сотрудничества и улучшением инвестиционной привлекательности в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

В то же время сам Гура до декабря 2019 года был совладельцем ООО "Карпатская индустриальная группа 2014", которая в 2015 году получила разрешение на геологическое изучение с последующей добычей нефти и газа во Львовской области.

Юрий Шафаренко с 2014 года возглавлял в Госэнергоэффективности развитие возобновляемой энергетики и стимулирования замещения газа.