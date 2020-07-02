СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на Житомирском бронетанковом заводе

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила должностных лиц государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" на миллионных злоупотреблениях при ремонте систем защиты украинских Вооруженных Сил.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook, передает БизнесЦензор.

СБУ разоблачила должностных лиц Житомирского бронетанкового завода, разворовали миллионы гривен на оборонном заказе



"Вместо укрепления армии чиновники разворовали 2,5 млн грн. Имея собственные мощности для ремонта приборов радиационной и химической разведки, они заключили контракт с подрядчиком. А тот передал работы еще трем субподрядчикам, завысив их стоимость более чем на 60%", - сказано в сообщении.

После тестирования "отремонтированных" приборов эксперты обнаружили ряд нарушений. Некачественный ремонт ставил под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих в условиях радиационной и химической опасности.

По данному факту начато производство по статье Уголовного кодекса Украины.