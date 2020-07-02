Wizz Air отменил рейсы из Киева и Львова в Лиссабон

Авиаперевозчик Wizz Air вместе с открытием базы во Львове 1 июля должен был запустить рейсы в Лиссабон, однако первый полет не состоялся.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

2 июля лоукост отменил вылет из аэропорта "Киев" (Жуляны) в столицу Португалии, который должен был состояться после более чем трехмесячного перерыва. Однако 2 июля в системе бронирования продажи билетов на оба маршруты были закрыты на первые недели июля. Теперь первый рейс Киев-Лиссабон, на который можно купить билет, должен состояться 16 июля, а из Львова - 19 июля.

Правительство Португалии с 1 по 15 июля включительно запретило международные полеты из третьих стран за исключением стран ЕС, Шенгенской зоны, Великобритании и небольшого зеленого списка, в который не попала Украина.

Он был составлен на основе рекомендация Европейского совета от 30 июня и включает:

Алжир

Канаду

Южную Корею

Марокко

Тунис

Китай

Также разрешены рейсы из португалоязычных стран и городов США. Из Бразилии рейсы могут выполняться только из Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Пассажиры перед вылетом в Португалию должны предоставить справку о прохождении тестирования на коронавирус с негативным результатом, которое проведено не более чем за 72 часов до отправления.

С детальной информацией можно ознакомиться на сайте правительства Португалии.

Согласно действующим договоренностям, регулярные полеты без ограничений между Украиной и Португалией возможны на маршруте Киев-Лиссабон. Wizz Air получил назначение от португальской стороны и уже несколько лет обслуживает этот маршрут.

Для допуска лоукоста на линию Львов-Лиссабон авиационные власти обеих стран должны согласовать расширение списка доступных маршрутов. Однако, по информации avianews.com, с этим возникли проблемы.

Украинская сторона готова на этот шаг, но взамен просит включить в обновленный список для полетов города на морском побережье: Фару, Порту и Фуншал, в которые хочет летать SkyUp.

На данный момент решение португальских властей неизвестно, однако для урегулирования этого вопроса из-за запрета правительства Португалии у сторон появились дополнительные 2 недели.