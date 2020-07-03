Кабмин назначил и.о. члена правления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" директора по управлению персоналом и соцполитике компании Ивана Синякова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, Кабинет министров принял решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами АО "Укрзализныця" Сергея Кушнира.

Синяков был назначен на должность директора по управлению персоналом и социальной политике УЗ в мае 2020 года.

До назначения в "Укрзализныцю" он с августа-2014 по январь-2019 был директором HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины".

С 2004-го по 2007 год, а также в 2012-2014 годах Синяков работал заместителем генерального директора групп компаний "Континиум", которая насчитывает более десяти компаний: WOG, гостиничный комплекс Rixos, Западную молочную группу, "Клуб сыра", Банк инвестиций и сбережений и т.д.

В 2007-2012 годах он работал на руководящих должностях ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", в 1998-2003 годах - в ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".