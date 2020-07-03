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Кабмин назначил и.о. члена правления "Укрзализныци"

Кабмин назначил и.о. члена правления

Кабинет министров Украины назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" директора по управлению персоналом и соцполитике компании Ивана Синякова.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Кроме того, Кабинет министров принял решение прекратить полномочия члена правления по связям с государственными органами АО "Укрзализныця" Сергея Кушнира.

Синяков был назначен на должность директора по управлению персоналом и социальной политике УЗ в мае 2020 года.

До назначения в "Укрзализныцю" он с августа-2014 по январь-2019 был директором HR-департамента и социальной политики НАК "Нафтогаз Украины".

С 2004-го по 2007 год, а также в 2012-2014 годах Синяков работал заместителем генерального директора групп компаний "Континиум", которая насчитывает более десяти компаний: WOG, гостиничный комплекс Rixos, Западную молочную группу, "Клуб сыра", Банк инвестиций и сбережений и т.д.

В 2007-2012 годах он работал на руководящих должностях ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", в 1998-2003 годах - в ЗАО "Холдинговая компания "Блиц-Информ".

Кабмін (7760) Укрзалізниця (4778)


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Від 300 до 600 тис. на місяць: стали відомі доходи членів наглядової ради Укрзалізниці.

https://ukrrain.com/vid_300_do_600_tis._na_misyac-_stali_vidomi_dohodi_chleniv_naglyadovoi_radi_ukrzaliznici.html https://pbs.twimg.com/media/Ea2w2lPWAAEoZaf?format=png&name=small
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03.07.2020 14:55 Відповісти
Вот интересно. Видимо опять одного непрофессионала(повар-моряк),выполнившего свою часть задания по развалу отрасли,уводят от ответственности,назначая очередного "зиц-председателя Фунта"( санитар-психолог) ,т.е идет плановая замена "шила на мыло"(хотелось бы ошибиться),но раз уперто назначают на руководящие должности далеких от Ж/Д отрасли лиц,то значит стоит цель уничтожить эту бюджетонаполняющую стратегическую отрасль ,ставя в руководство поваров-санитаров. ..Такая рокировка не даст ничего,кроме упадка и развала стратегической отрасли-в руководстве которой поставлены непрофессионалы,ни дня не проработавшие на ж/д,не знающие ее проблем изнутри ,и под руководством таких же "членов наблюдательного совета"-сборища расхитителей гос.собственности,цель которых довести отрасль до банкротства. Как всегда назначат "аудит",опять заплатят частным мошенникам- "аудиторам" 50 млн. грн.гос.средств(как будто своих инспекторов нет,они как раз есть и знают что своровано-но своя "крыша" прикроет) без финансовых последствий для виновных. Вместо инвестирования прибыли в развитие ж/д инфраструктуры,эти вновь испеченные "менеджеры -говорящие головы" выводят денежные средства,прибыль за кордон, на приобретение локомотивов,вагонов и пр.лабуды, создавая рабочие места там ,а свои отечественные производственные мощности остаются без заказов и также доводятся до банкротства.Налицо неспособность АО,ООО и пр "Рогов с копытами" руководить чем бы то ни было,им нельзя доверить ничего,и кроме как "взять и поделить" (непрофильные активы и пр),созданное умными людьми до них при плановой экономике,им выеденного яйца нельзя доверить.. У этих рукозадых деятелей ничего не выходит,из-за их полной опилкоголовости и нежелания да и неумения работать на развитие.Как с такими "кадрами" можно что-то решать и создавать-вопрос риторический. Только возврат к нормам Конституции Украины, разгон всех паразитических прокладок- кровососущих паразитов АО,ООО и пр "Рогов с копытами" (опыт Г.Кирпы) и приведение законодательства в соответствие к Основному закону и здравая кадровая политика - даст возможность отрасли развиваться. Всем добра.
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03.07.2020 15:04 Відповісти

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