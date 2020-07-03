Польша вернула обязательный карантин для приезжих из Украины

Польша снова вводит обязательный карантин для приезжих из Украины, который был отменен 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и Польши, сообщает БизнесЦензор.

Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, ученых.

Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резиденты других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.

Как сообщалось, регулярные авиасообщения между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 прекратились с середины марта.