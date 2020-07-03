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Польша вернула обязательный карантин для приезжих из Украины

Польша вернула обязательный карантин для приезжих из Украины

Польша снова вводит обязательный карантин для приезжих из Украины, который был отменен 1 июля.

Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел и Польши, сообщает БизнесЦензор.

Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, авиапассажиры которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также распоряжением добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина. В частности, самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, ученых.

Также от прохождения 14-дневного карантина в Польше освобождаются: члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах, выполняют работы по реализации стратегических энергетических проектов; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей, граждан ЕС и их ближайших родственников, резиденты других стран ЕС, которые транзитом следуют через Польшу.

Как сообщал БизнесЦензор, 1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной. 

Как сообщалось, регулярные авиасообщения между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 прекратились с середины марта.

карантин (2077) Польща (2439) заробітчани (208)


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Очень странные правила, карантин только для туристов а студенты и рабочие без проблем.
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03.07.2020 10:07 Відповісти
Заголовок надо бы поправить им, в основной ленте эта новость правильно пропечатана: для авиапассажиров. Не сказано, что для всех приезжих.
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03.07.2020 11:11 Відповісти
Але якщо громадянин Польщі їде з України автомобілем, то карантину від сьогодні нема.
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03.07.2020 12:13 Відповісти

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