Кабмин назначил замминистра экологии по цифровизации
Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрельца заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.
Стрелец был заместителем директора департамента по вопросам обращения с отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
Как сообщал БизнесЦензор, ранее Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.
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Точнее, не сами отходы, а выдача лицензий и сертификатов на их производство, транспортировку, хранение, переработку.....