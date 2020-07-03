Кабмин назначил замминистра экологии по цифровизации

Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрельца заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

Стрелец был заместителем директора департамента по вопросам обращения с отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.