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Кабмин назначил замминистра экологии по цифровизации

Кабмин назначил замминистра экологии по цифровизации

Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрельца заместителем министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров сообщает БизнесЦензор.

Стрелец был заместителем директора департамента по вопросам обращения с отходами, экологической безопасности и перехода к круговой экономике Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Верховная Рада назначила Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Кабмін (7760) Мінекології (184)


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О, отходы !!!
Точнее, не сами отходы, а выдача лицензий и сертификатов на их производство, транспортировку, хранение, переработку.....
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03.07.2020 10:55 Відповісти

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