Кабмин продлил ограничения на экспорт масок и респираторов

Лицензирование экспорта товаров противоэпидемического назначения, необходимых для предотвращения заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом Covid-2019, продлено еще на месяц – до 1 августа 2020 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее постановление №557 Кабинет министров принял 1 июля и обнародовал на своем сайте.

Как сообщалось, лицензирование экспорта этих товаров было введено 11 марта этого года на срок до 1 июня и один раз уже продлевалось на месяц. Адаптивный карантин в Украине действует до 31 июля.

Бизнес ранее просил убрать преграды для экспорта таких товаров, поскольку их дефицит на внутреннем рынке уже устранен.