Кабмин выделил более 750 миллионов для ликвидации паводков в западных областях

Кабинет министров Украины выделил 754 мл грн для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в западных областях.

Соответствующее распоряжение №811-р опубликовано на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 754 млн: для Закарпатской облгосадминистрации - 30 млн. грн; Ивано-Франковской облгосадминистрации - 480 млн. грн; Львовской облгосадминистрации - 10 млн. грн; Черновицкой облгосадминистрации - 30 млн. грн.

Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов выделено 122 млн. грн (для Государственного агентства водных ресурсов - 92 млн. грн и Государственного агентства лесных ресурсов - 30 млн. грн).

Министерству внутренних дел выделено 82 млн. грн (для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям - 41 млн. грн, для Национальной гвардии - 22 млн. грн, для Национальной полиции - 19 млн. грн).

Также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой облгосадминистрациям за счет выделенных средств поручено обеспечить выплату материальной денежной помощи семьям погибших в размере 200 тыс. грн на каждого погибшего члена семьи и материальной денежной помощи пострадавшему населению для обеспечения надлежащих условий проживания в таких размерах: собственникам жилых домов, которые полностью разрушены - 300 тыс. грн на семью; семьям, которые отселены из жилых домов, подлежащих капитальному ремонту - 50 тыс. гривен на семью; семьям, жилые дома которых повреждены - 20 тыс. гривен на семью.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.

Как сообщалось, 25 июня Кабинет министров уже выделил 672 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.

По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.