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СБУ заблокирована схему в Госналоговой на 2 миллиарда ежемесячно

СБУ заблокирована схему в Госналоговой на 2 миллиарда ежемесячно

СБУ провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в Государственной налоговой службе противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно", - сообщает СБУ.

Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

"Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах", - сообщает СБУ.

В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

Сейчас в уголовном производстве объявлено ​​подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.



СБУ заблокирована схему в Госналоговой на 2 миллиарда ежемесячно 01

СБУ заблокирована схему в Госналоговой на 2 миллиарда ежемесячно 02

Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.

Уманский до отставки с поста министра финансов пытался инициировать отставку главы налоговой службы Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

После увольнения Уманский публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.

22 апреля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что предложил экс-министру финансов Игорю Уманскому должность своего советника и планирует создать две группы специалистов для борьбы с возможными схемами ухода от налогообложения.

податкова (346) СБУ (1540) митниця (817) Державна податкова служба (366) ДФС (1513) Нефьодов Максим (171) Верланов Сергій (41)


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Ай-ай-ай, а кто это сделал!
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03.07.2020 12:54 Відповісти
Заголовок непонятный. То ли СБУ заблокировала схему, то ли СБУ заблокирована схемой...
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03.07.2020 13:50 Відповісти
Нужно налоги снижать а не кошмарить бизнес
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03.07.2020 13:50 Відповісти
"Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах", - сообщает СБУ.///////////////////////////////////////// Молодцы конечно. Это говорит о том,что надо развивать реальную экономику,а не ее цифровой фейк. Очередная махинация происходит с регистрацией земельных участков //// "При подаче документов система самостоятельно выбирает структурное подразделение Госгеокадастра, который будет рассматривать документы, и это подразделение может быть из любого региона страны///////////////////////////////////////////////////////// Как это "система выбирает"? Это как-из любого региона? Какой балбес-вредитель это придумал? Участок находится в Киеве а "подразделение" в Крыжополе? Мозги есть у создателей "цифровой экономики" или только опилки в голове? Только бумажные носители(больше бумаг-чище зад) и только в своем регионе,никакой "цифры" и "цифровых подписей". Там где "цифра"-там куча нарушений и злоупотреблений-примеров махинаций предостаточно.. Всем добра.Источник: https://biz.censor.net/n3205842
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03.07.2020 15:37 Відповісти

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