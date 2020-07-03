СЕТАМ выставила на продажу особняк в Карловых Варах

На электронном аукционе OpenMarket (ГП "СЕТАМ" Министерства юстиции Украины) выставлен жилой дом с земельным участком в городе Карловы Вары Чешской Республики.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

Общая площадь здания - 943, 24 км.м. Земельный участок - 715 кв.м. Год постройки 1752. Стартовая цена лота - 222 млн грн

Дом состоит из подвального этажа, гаража на два автомобиля, спортзала и погреба. В нем осуществлена полная реконструкция, он заполнен элитной мебелью и современной коммуникацией. Дом является культурным наследием и находится на природоохранной территории в пределах курортного города.

По договоренности с продавцом лот будет продаваться на "голландском" аукционе. То есть будет применена процедура проведения торгов с понижением цены (редукцион) с возможностью снижения первоначальной стоимости до предельного уровня, составляющего 192 млн грн. Шаг понижения составляет 1%.