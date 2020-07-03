Украина стала крупнейшим поставщиком зерновых в Таиланд
По итогам 2019 года Украина стала крупнейшим поставщиком зерновых в Таиланд и экспортировала данного вида продукции на более $140 млн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Таиланде сообщает БизнесЦензор.
В общем в 2019 году товарооборот товарами и услугами между Украиной и Таиландом составил более $570 млн при положительном для Украины сальдо в более $116 млн.
Как писал БизнесЦензор, "Украинская зерновая ассоциация" (УЗА) ожидает урожай зерновых и масличных культур в Украине по итогам 2020 года на уровне 97 млн тонн, что немногим меньше рекордных 98 млн тонн в 2019 году.
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