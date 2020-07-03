Карантин заморозил проект возобновления перевозок по Днепру в Беларусь, – посол

Карантинные ограничения помешали Украине и Беларуси провести совместные промеры глубин по реке Днепр для реализации трансграничного логистического проекта, поэтому Беларусь рассчитывает, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время.

Об этом посол Беларуси в Украине Игорь Сокол заявил в интервью Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"У нас были серьезные планы, и Министерство инфраструктуры Украины тоже готово подключиться к этой проблеме. Надо было провести дноуглубительные работы на вашей территории, и украинское Министерство инфраструктуры еще в декабре провело тендер, выбрали подрядную организацию... Но в связи с пандемией, ситуацией, когда непосредственно исполнители, рабочие и изыскатели не могли выйти на местность, проект приостановился. Работы, как мне известно, пока не начинались", – сказал посол.

"По реке Днепр карантинные ограничения помешали провести совместные промеры глубин. Рассчитываем, что украинская сторона осуществит их самостоятельно в ближайшее время", – добавил Сокол.

Посол отметил, что поскольку часть водного пути проходит по Чернобыльской зоне, надо было провести экологические исследования, выяснить, как поднятие грунтов влияет на экологическую обстановку.

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Дипломат уточнил, что существует две возможности сотрудничества: трехсторонний проект совместно с Польшей по водному пути E40 и двухсторонний проект между Украиной и Беларусью.

"В Беларуси реализуется инвестиционный проект строительства речного порта в Нижних Жарах. Предполагается, что речные суда класса "река-море" будут перевозить грузы в обоих направлениях по рекам Днепр и Припять с перевалкой уже в украинских портах", – напомнил Сокол.

Посол также подчеркнул, что Беларусь видит готовность украинской власти к реализации этого проекта.

Как сообщалось, в феврале министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40 из Украины в Беларусь вышел на стадию практической реализации.

Он также обещал, что а конце апреля планируется запустить туристический водный маршрут из Киева в белорусский Мозырь по Днепру и Припяти.