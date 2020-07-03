"Кернел-Трейд" снова возглавил список крупнейших получателей возмещения НДС

Агроэкспортер "Кернел-Трейд" третий месяц подряд возглавляет список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), получив в июне 1,03 млрд грн против майских 650 млн грн и 965 млн грн в апреле.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ), второе место в списке в июне, как и в мае, вновь занял горно-металлургический комбинат "ArcelorMittal Кривой Рог" — почти 977 млн грн против 501,45 млн грн в апреле.

В тройку крупнейших получателей бюджетного возмещения НДС также вошел "Сантрейд" - 681,8 млн грн, тогда как в апреле компания с показателем 359 млн грн была на пятом месте, свидетельствуют данные Госказначейства.

Улучшил свой показатель за месяц аффилированный с группой "Метинвест" Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича - 597,44 млн грн против 373 млн грн в мае. А замыкает первую пятерку крупнейших получателей бюджетного возмещения указанного налога Мироновский хлебопродукт (МХП) с показателем 550 млн грн (70 млн грн в апреле).

Вторую пятерку в июне открывает Полтавский горно-обогатительный комбинат (ГОК) - 477,25 млн грн (236,7 млн грн). Далее следует меткомбинат "Запорожсталь" из группы "Метинвест" - 451,3 млн грн (372,75 млн грн), за ним со значительным отрывом - "Азовсталь", снизившая свой показатель до 289,4 млн грн с 336, 45 млн грн в мае.

Замыкают первую десятку крупнейших получателей возмещения НДС Южный ГОК - 283,2 млн грн (данные о возмещении в мае отсутствовали) и Днепровский меткомбинат - 250,74 млн грн (390 млн грн).

Более чем вдвое ухудшили свой результат "АДМ Юкрейн" - 229,78 млн грн в июне (468,18 млн грн в мае) и Катеринопольский элеватор - 203 млн грн (458,6 млн грн).

Замыкают третью пятерку Северный ГОК - 181,9 млн грн (160,5 млн грн), "Д.Трейдинг" - 150 млн грн (данные о возмещении в мае отсутствуют), "Кофко Агри Ресорсиз Украина" - 132 млн грн (227,5 млн грн).

Согласно данным ГКСУ, в целом бюджетное возмещение НДС в июне 2020 года составило 11,62 млрд грн по сравнению с 11,98 млрд грн в мае.

Как сообщал БизнесЦензор, в феврале агроэкспортер "Кернел-Трейд" второй месяц подряд возглавил список крупнейших получателей бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) с показателем 1,08 млрд грн в феврале 2020 года против 1,4 млрд грн в январе.