Зеленский отменил уголовное наказание за езду в пьяном виде (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с вступлением с 1 июля в силу закона о криминальных проступках.

Как передает БизнесЦензор, согласно информации о прохождении соответствующего законопроекта №3314 на сайте Верховной Рады, он был возвращен с подписью президента 2 июля.

Среди прочего, этот закон отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу 1 июля. Вступивший в силу с этой даты закон о криминальных проступках вносил норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс (статья 286-1), сделав это уголовным проступком (наказание – штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Как отмечает Судебно-юридическая газета, раньше за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств предусматривалось административное наказание в виде штрафа и лишения прав на один год. Однако подписанный президентом 2 июля законопроект № 3314 возвращает опять в ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях транспортные средства и упраздняет ст. 286-1 УК Украины.

Вечером в пятницу в пресс-службе МВД подтвердили, что подписанным законом предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.

"Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения", – пояснили в министерства.

Так, в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.

"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток при условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", – добавили в министерстве.

По данным ведомства, за 2019 года полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения, а за 6 месяцев 2020 года оформлено уже 67,69 тыс. таких протоколов.