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Зеленский отменил уголовное наказание за езду в пьяном виде (обновлено)

Зеленский отменил уголовное наказание за езду в пьяном виде (обновлено)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с вступлением с 1 июля в силу закона о криминальных проступках.

Как передает БизнесЦензор, согласно информации о прохождении соответствующего законопроекта №3314 на сайте Верховной Рады, он был возвращен с подписью президента 2 июля.

Среди прочего, этот закон отменяет уголовную ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, которая вступила в силу 1 июля. Вступивший в силу с этой даты закон о криминальных проступках вносил норму об управлении транспортом в состоянии опьянения в Уголовный кодекс (статья 286-1), сделав это уголовным проступком (наказание – штраф 17-34 тыс. грн и запрет управлять до трех лет, а при повторном нарушении – до 51 тыс. грн с запретом управлять от 2 до 3 лет).

Как отмечает Судебно-юридическая газета, раньше за вождение транспортного средства в нетрезвом состоянии или под воздействием наркотических средств предусматривалось административное наказание в виде штрафа и лишения прав на один год. Однако подписанный президентом 2 июля законопроект № 3314 возвращает опять в ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях транспортные средства и упраздняет ст. 286-1 УК Украины.

Вечером в пятницу в пресс-службе МВД подтвердили, что подписанным законом предусмотрено возвращение ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии из статуса уголовных проступков в Кодекс об административных правонарушениях.

"Это обусловлено тем, что процедура документирования уголовного проступка значительно сложнее и требует больше времени по сравнению с документированием факта управления в нетрезвом состоянии при оформлении административного правонарушения", – пояснили в министерства.

Так, в среднем на процедуру оформления уголовного проступка полицейские тратили 6-8 часов, в то время как в случае с административной процедурой оформление занимает всего 2-3 часа.

"В то же время МВД и Национальная полиция считает целесообразным введение ответственности за повторность управления транспортным средством в нетрезвом состоянии не только в виде большого размера денежного штрафа, но и в виде административного ареста сроком до 15 суток при условии, что лицо, привлеченное к ответственности за управление в состоянии опьянения, повторно в течение года сядет за руль в нетрезвом состоянии", – добавили в министерстве.

По данным ведомства, за 2019 года полицейские оформили и направили в суд 115 тысяч протоколов об управлении транспортом в состоянии опьянения, а за 6 месяцев 2020 года оформлено уже 67,69 тыс. таких протоколов.

Автор: 

алкоголь (399) закон (1484) Зеленський Володимир (2513) штраф (1115)


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Топ коментарі
+17
конченая мразь просто!
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03.07.2020 15:39
+14
теперь можно бухим за рулем ездить и сбивать людей.
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03.07.2020 15:38
+11
не мудрый, а просто - МУДАК!!!
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03.07.2020 15:47
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рубрика "Бизнес"?!!!
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03.07.2020 14:25 Відповісти
теперь можно бухим за рулем ездить и сбивать людей.
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03.07.2020 15:38 Відповісти
конченая мразь просто!
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03.07.2020 15:39 Відповісти
Зачем потом самого себя наказывать? Мудрый человек!
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03.07.2020 15:41 Відповісти
не мудрый, а просто - МУДАК!!!
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03.07.2020 15:47 Відповісти
Мутный
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03.07.2020 17:08 Відповісти
А давай тогда сразу декриминализируем статью о мошенничестве и убийстве. Бородатая бабушка будет еще более довольна!!!
Жабы совершенно ох_ели!!!
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03.07.2020 15:47 Відповісти
Зе даёт зелёный свет всей пьяноте и нарикам. а что вы лучшего ждали от клоуна???
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03.07.2020 15:50 Відповісти
Ха ха ну идиот...
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03.07.2020 16:30 Відповісти
что можно ждать от наркомана
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03.07.2020 16:34 Відповісти
ну а *уле? а вдруг криминал припаяют когда то? ну ребята, будьте честны перед собой - кто за рулём хоть раз подбухивал, хотели бы криминал иметь в истории своей? наверное нет.... Вот и пацан, он ведь не лох, думает - пока есть такая возможность в моих руках, дай-ка я отменю этот дурацкий закон - бережёного Бог бережёт, а то вдруг когда-то против меня сыграет, или судью с прокурором, "нужных" под криминал придётся отправить, а это не по-пацански.... да и мой электорат не в восторге перед осенними выборами от закручивания гаек будет))) А так: казино - вперёд, бухой - админка, кража до 100 тыщ - проступок без тюрьмы!!! Гуляй маргинальщина!!! Верной дорогой идём!!! Фас!!!
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03.07.2020 16:50 Відповісти
а навіщо тоді взагалі карний кодекс? декримінузуйте усі злочини - і тоді Україна стане першою країною яка перемогла злочинність. і все це завдки світлолікому зелепузі.
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03.07.2020 16:53 Відповісти
Це щоб депутати, судді, прокурори, мєнти і пріблєжонниє к нім могли спокійно у своєму нормальному стані їздити і спокійно давити людей.
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03.07.2020 17:19 Відповісти
зеленый мудак прикрыл своих чуваков, что бы можно было бухать и не за что не отвечать .)))
конченое чмо.
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03.07.2020 18:02 Відповісти
Так хто собі дозволяє, мажори, депутати і що................
Зе псіханув..........йому пояснили!
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03.07.2020 18:16 Відповісти

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