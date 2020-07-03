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Умер владелец "Радабанка"

Умер владелец

Скончался член наблюдательного совета и крупнейший акционер "Радабанка" Владимир Городницкий, которому принадлежало 54,57% уставного капитала финучреждения.

Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, вместо Городницкого на должность члена набсовета "Радабанка" никто не назначен.

"Радабанк" (ранее – Межотраслевой коммерческий земельный банк "Агрос") основан в 1993 году.

Согласно данным Нацбанка Украины, на начало 2020 года крупнейшими акционерами банка являлись Владимир Городницкий (54,565%), Татьяна Городницкая (30,205%) и Игорь Городницкий (13,43%).

По данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов (2,24 млрд грн) "Радабанк" занимал 39 место среди 75 банков страны.

Автор: 

банки (6971) Дніпро (516)


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