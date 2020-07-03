Госгеокадастр возобновил эксперимент по новому принципу регистрации участков

Регистрация участков земельными регистраторами с 3 июля вновь будет происходить по принципу экстерриториальности.

Об этом сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Глава Госгеокадастра пояснил, что функционирование этого пилотного проекта возобновлено после устранения выявленных недостатков.

"При подаче документов система самостоятельно выбирает структурное подразделение Госгеокадастра, который будет рассматривать документы, и это подразделение может быть из любого региона страны. Нивелируется коррупционная составляющая личных договоренностей между земельным регистратором и тем, кто подает документы", – напомнил Лещенко суть эксперимента.

Он уточнил, что учитывая то, что на части территории Донецкой и Луганской областей территориальные органы Госгеокадастра не осуществляют свои полномочия, указанные области исключены из пилотного проекта по внедрению принципа экстерриториальной регистрации земельных участков.

Как сообщалось, пилотный проект по внедрению осуществления государственной регистрации земельных участков по принципу экстерриториальности был запущен с 10 июня.

Срок осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности не должен превышать 7 рабочих дней со дня регистрации заявления. Такой порядок государственной регистрации земельных участков будет действовать в течение двух лет.