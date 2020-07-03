Импорт авиатоплива за полгода упал в 2,5 раза

В январе-июне 2020 года импорт авиационного топлива в Украину сократился почти в 2,5 раза, до 47,4 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (115,2 тыс. тонн).

Об этом сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает БизнесЦензор.

Около 65%, или 31 тыс. тонн, всего импорта пришлось на поставки из Литвы. Еще 8,4 тыс. тонн, или 18%, от общего объема импорта поставлено из Беларуси. Морским транспортом импортированы остальные 8,4 тыс. тонн, или 18%. По морю в Украину в первом полугодии поступало топливо преимущественно из Греции.

Резкое снижение объема рынка стало следствием пандемии COVID-19, из-за угрозы которой правительство Украины ввело ограничения на пассажирские авиарейсы с 17 марта по 15 июня.

Так, по данным Госавиаслужбы, в январе-мае пассажиропоток через аэропорты сократился на 51,7%, до 4,06 млн человек. Украинские авиакомпании - основные потребители авиакеросина - снизили количество пассажирских рейсов на 57,1%.

Отдельно в июне импорт авиационного топлива составил 5,8 тыс. тонн, что в два раза превышает объем поставок в мае.

Из них в мае 2,5 тыс. тонн было импортировано по железной дороге из Литвы, остальные 3,3 тыс. тонн пришлись на морские поставки из Греции.

Импорт авиакеросина в июне осуществляло шесть компаний. Крупнейшими импортерами стали Socar (1,7 тыс. тонн), "Август Пром" (1,5 тыс. тонн) и "Люкс Краина" (1,4 тыс. тонн).

В 2019 году объем рынка авиационного топлива сократился на 39% (на 305 тыс. тонн), до 483 тыс. тонн, после введения с 1 января 2019 года системы контроля над его целевым использованием.