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Кинотеатры не заметили ажиотажа среди зрителей в первые дни работы

Кинотеатры не заметили ажиотажа среди зрителей в первые дни работы

Украинские сети кинотеатров Multiplex и "Планета Кино" по итогам первого дня работы после снятия ограничений 2 июля продемонстрировали низкую посещаемость, по сравнению с докарантинным периодом.

Об этом сообщил совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В среднем ситуация в два раза хуже, чем до карантина. В Одессе было самое большое количество посетителей", – сказал Деркач.

Бизнесмен добавил, что пока прогнозы компании достаточно условны, однако ситуация станет более понятной после недели работы кинотеатров.

В кинотеатрах Multiplex загрузка кинозалов составила в среднем 10% (при разрешенных 50%), рассказал СЕО сети Роман Романчук.

Он добавил, что компания прогнозирует в ближайшее время низкую посещаемость, с постепенным ростом.

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Кинотеатры не заметили ажиотажа среди зрителей в первые дни работы

Не чтят В.И.Ленина- важнейшим из искусств для нас является кино....
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04.07.2020 05:49 Відповісти

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