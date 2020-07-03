Связь 4G появилась еще на 8 станциях киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно запустили 4G-интернет на восьми станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Сегодня мы вместе с операторами мобильного рынка Украины представляем запуск 4G связи на 8 станциях киевского метро. Как вы знаете, на станции "Академгородок" система уже функционирует и хорошо себя зарекомендовала", – сказал Кличко.

По словам мэра, развитие сети 4G стал возможным благодаря ранее заключенному договору между операторами и КП "Киевский метрополитен". Операторы получили право на модернизацию части оборудования, установленного на станциях метро, ​​до стандарта 4G.

В целом связь 4G работает с сегодняшнего дня на 9 станциях киевского метро: "Академгородок", "Житомирская", "Святошин", "Героев Днепра", "Минская", "Оболонь", "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская ".

На следующем этапе 4G будет запущен еще на 14 станциях: "Университет", "Театральная" и "Крещатик"; "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец Украина", "Львовская Брама" (проектируемая станция), "Золотые Ворота", "Дворец спорта", "Кловская" и "Печерская".

Как сообщалось, впервые в киевском метрополитене мобильный интернет 4G был запущен в начале марта на стации метро "Академгородок".

Напомним, в июле 2019 года операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei в качестве поставщика решения для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене. Техническое решение от Huawei позволяет использовать одну базовую станцию сразу всем трем операторам.