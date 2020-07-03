Рада выделила 2 миллиарда на ликвидацию последствий наводнения
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 года с целью выделения дополнительных средств на ликвидацию последствий наводнения в западных областях Украины.
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3777 за основу проголосовали 344 депутатов, за принятие закона в целом с учетом предложений профильного парламентского комитета поддержали 350 нардепов.
Согласно пояснительной записке, Кабмин предлагает увеличить на 2 млрд грн объем резервного фонда госбюджета для "финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий июньского наводнения в западных областях Украины и предотвращения возникновения других чрезвычайных ситуаций".
"В частности, Минэкологии, а также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой облгосадминистрациями заявлена минимальная дополнительная потребность в средствах на восстановление поврежденных июньским повадками объектов и оказания помощи пострадавшему населению в сумме более 1,4 млрд грн", – отмечается в документе.
В то же время для обеспечения этих расходов предлагается увеличить на 2 млрд грн план поступлений от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг).
Как сообщалось, 25 июня Кабинет министров уже выделил 672 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.
По данным "Укравтодора", в Ивано-Франковской области из-за непогоды разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 метров береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.
Напомним, с 22 июня в западных регионах Украины, страдающих от наводнений, введены чрезвычайные меры безопасности. Из региона уже эвакуированы около 800 человек, жертвами непогоды стали три человека.
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