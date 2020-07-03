В "Укрэксибанке" появился топ-менеджер из Польши

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" назначил на должность члена правления с 30 июня Александра Муравицкого.

Как сообщает пресс-служба банка, до последнего времени он работал директором по расчетам по операциям с ценными бумагами "Ситибанк Европа" в Польше, передает БизнесЦензор.

В 2012-2017 годах Моравицкий занимал должность вице-президента "Ситибанк Европа" в Польше, а до последнего времени работал замглавы правления "Ситибанк-Казахстан".

"Александр берет на себя большую ответственность за создание мощного современного операционного отдела, предоставление эффективных услуг, ориентированных на клиентов, и технологическое развитие банка. Новый член правления имеет нашу полную поддержку, и без сомнения, он будет успешным", – прокомментировал назначение зампредседателя набсовета "Укрэксимбанка" Димитри Чичло.

Как сообщалось, государственный "Укрэксимбанк" с 13 марта возглавил Евгений Мецгер.

Мецгер уже работал в "Укрэксимбанке" в 2006-2015 годах, поднявшись до позиции начальника управления малого и среднего бизнеса. С мая 2015 года он работал в "Укргазбанке", с 25 октября 2016 года – в должности заместителя председателя правления.

Его жена – Юлия Мецгер – является членом наблюдательного совета государственного "Приватбанка". В наблюдательный совет она была назначена в июле 2019 года президентом Владимиром Зеленским, а раньше работала юристом в "Укрэксимбанке".

По итогам января-апреля 2020 года государственный "Укрэксимбанк" стал самым убыточным банком в стране, показав 1,66 млрд грн убытка.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (202,92 млрд грн) "Укрэксимбанк" занимал 3 место среди 75 действовавших в стране банков.