РГК построила первый в Украине полностью автоматизированный метрологический центр. ВИДЕО

В Харькове начал работу первый в Украине Метрологический центр Региональной газовой компании.

Как сообщает пресс-служба РГК, мощности Центра позволяют ежегодно проводить комплексный сервис 200 тыс. бытовых счетчиков газа – это четверть потребностей всей страны, передает БизнесЦензор.

"Сейчас это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: автоматизированное оборудование лучших мировых производителей обеспечивает выполнение полного технологического цикла поверки счетчика в полностью автоматическом режиме, без участия человека", – отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что "РГК Метрологический центр" в Харькове не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы – он был построен с нуля согласно принципам Industry 4.0: автоматизированное оборудование, сенсорный контроль и информационные системы позволяют применять автоматизированное управление предприятием.

При этом ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволяет исключить ошибки, основанные на человеческом факторе и оптимизировать работу персонала.

"Инновационные технологии харьковского "РГК Метрологического центра" позволяют сократить время поверки счетчиков в десятки раз: за 3 минуты здесь поверяют 60 бытовых счетчиков, тогда как раньше на поверку такой партии счетчиков уходило почти 2,5 часа", – уточнили в компании.

Кроме бытовых счетчиков, мощности Центра также обеспечивают сервис свыше 2 тыс. электронных приборов измерения газа и такого же количества промышленных счетчиков, в частности, используемых на магистральных сетях Оператора ГТС и газодобывающих предприятиях.

В компании подчеркивают, что оборудование Центра – единственное в Украине, обеспечивающее автоматизированную поверку smart счетчиков согласно европейским стандартам. Все поверочные линии одновременно оснащены инфракрасными, оптическими, низкочастотными преобразователями и импульсными дисками.

"Благодаря такому оборудованию Метрологический центр в Харькове стал первым в Украине, где сервис счетчиков газа можно выполнить, используя и придерживаясь не только украинских, но и европейских стандартов и правил. Программное обеспечение Центра позволяет создать единую базу данных, содержащую информацию о жизненном цикле любого счетчика, статистические и аналитические данные о них. Мы можем обеспечить сервис измерительной техники, используемой в Украине в сфере газоизмерения", – прокомментировал директор департамента РГК Сергей Бондарь.

Новое предприятие оснащено калибровочными и поверочными системами немецких компаний Innotech Meter Calibration Systems GmbH и Hess, а также приборными стендами Ametek (США) и Beamex (Финляндия).

Две мощные лаборатории по поверке бытовых и промышленных счетчиков и вспомогательные помещения Центра расположены на площади 1,6 тыс. кв. м, их проектная мощность составляет 250 тысяч счетчиков в год.

Региональная газовая компания заявляет о планах построить 5 таких центров в Украине, это позволит ежегодно поверять до 1 млн счетчиков и полностью удовлетворить потребности украинских потребителей газа в качественных и современных метрологических услугах.

Напомним, Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направлены на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн. потребителей газа.