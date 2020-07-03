Бизнес поддержал создание Нацкомиссии по тарифам на транспорте, – Криклий

Вопрос формирования тарифов на транспортные услуги должен быть передан в сферу управления независимого регулятора.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время заседания круглого стола по обсуждению законопроекту "О Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта", передает БизнесЦензор.

"Опыт многих европейских стран показывает, что полное дерегулирование и децентрализация не дают положительного результата. Так же, как и зарегулированность и чрезмерная централизация. Поэтому мы должны сформировать взвешенную государственную политику в сфере транспорта. Для этого и необходим государственный коллегиальный орган, который бы эффективно осуществлял регулирование в сфере определения тарифов", – пояснил Криклий.

По словам министра, такие изменения позволят сформировать конкурентные рынки перевозок и гармонизировать рынок транспортных услуг в интересах всех его участников.

"Этим путем шли Германия, Франция, Швеция и другие страны ЕС. И мы хотим тоже заимствовать такой опыт. Министерством инфраструктуры разработан соответствующий проект закона, предусматривающий создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование в сфере транспорта", – отметил Криклий.

В министерстве утверждают, что представители бизнеса положительно оценили идею и выразили свою ряд предложений к законопроекту, которые министерство рассмотрит в ближайшее время при его доработке.

Согласно проекту закона, Нацкомиссия будет регулировать деятельность субъектов естественных монополий на рынках транспортных услуг и смежных рынках. Речь идет об использовании железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, которые обеспечивают движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и ​​аэропортах. Также это внутренние и международные перевозки пассажиров и грузов железнодорожным, воздушным, речным и морским транспортом.

Круглый стол состоялся под председательством Министра инфраструктуры. Участие в нем приняли представители Офиса поддержки реформ Министерства инфраструктуры, Администрации морских портов Украины, Украэроруха, Торгово-промышленной палаты Украины, Американской торговой палаты, Европейской Бизнес Ассоциации, Федерации работодателей Украины и Антимонопольного комитета Украины.