В Украине уже собрано 1,1 миллиона тонн зерна
По состоянию на 2 июля аграрии шести областей - Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской - приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.
В целом уже намолочено 1 129 тыс. тонн зерна с площади 419,4 тыс. га (2,8% к прогнозу). В частности, за прошедшую неделю собрали 1 039 тыс. тонн.
В разрезе культур намолочено:
- пшеницы - 245 тыс. тонн с площади 110 тыс. га (1,7%);
- ячменя - 884 тыс. тонн с площади 289 тыс. га (12,5%);
- гороха - 47 тыс. тонн с площади 24 тыс. га (10,3%).
Кроме того, сельхозпроизводители приступили к уборке технических культур. Так, уже намолочено 129 тыс. тонн рапса с площади 86 тыс. га.
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