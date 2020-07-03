В Украине уже собрано 1,1 миллиона тонн зерна

По состоянию на 2 июля аграрии шести областей - Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой и Днепропетровской - приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.

В целом уже намолочено 1 129 тыс. тонн зерна с площади 419,4 тыс. га (2,8% к прогнозу). В частности, за прошедшую неделю собрали 1 039 тыс. тонн.

В разрезе культур намолочено:

пшеницы - 245 тыс. тонн с площади 110 тыс. га (1,7%);

ячменя - 884 тыс. тонн с площади 289 тыс. га (12,5%);

гороха - 47 тыс. тонн с площади 24 тыс. га (10,3%).

Кроме того, сельхозпроизводители приступили к уборке технических культур. Так, уже намолочено 129 тыс. тонн рапса с площади 86 тыс. га.