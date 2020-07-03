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Власти Германии ограничили рекламу табака

Власти Германии ограничили рекламу табака

Бундестаг одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Документ запрещает такую рекламу на наружных плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах.

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.

Согласно новому законопроекту, нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру зрителям младше 18 лет.

Табачные производителя тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступает в местные бюджеты, в частности, от размещения рекламы на автобусных остановках.

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Німеччина (1883) реклама (245) тютюн (337)


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