Власти Германии ограничили рекламу табака

Бундестаг одобрил законопроект, который ограничивает рекламу табака в Германии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

Документ запрещает такую рекламу на наружных плакатах, однако ее можно будет размещать на специальных табачных магазинах.

С 2022 года в Германии будет запрещена реклама табака, с 2023 года - систем нагревания табака и с 2024 года - электронных сигарет.

Согласно новому законопроекту, нельзя будет показывать рекламу табака на киносеансах, которые разрешены к просмотру зрителям младше 18 лет.

Табачные производителя тратят в год примерно 100 млн евро на наружную рекламу и ролики в кино. Часть этих денег поступает в местные бюджеты, в частности, от размещения рекламы на автобусных остановках.