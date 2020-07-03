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Зеленский обсудил возобновление авиарейсов с премьер-министром Италии

Зеленский обсудил возобновление авиарейсов с премьер-министром Италии

Украина и Италия надеются на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время.

Об этом президент Владимир Зеленский договорился по итогам телефонного разговора с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Собеседники выразили надежду на восстановление регулярного авиасообщения между двумя государствами в ближайшее время. Премьер-министр Италии отметил, что очень ценит украинских туристов. Кроме того, стороны надеются на скорое восстановление экономических связей", – сказано в сообщении.

Зеленский также выразил благодарность правительству Италии за оперативное направление гуманитарной помощи Украине для преодоления последствий паводков в западных регионах.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский обсудил возобновление авиарейсов между странами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Автор: 

авіація (2240) Зеленський Володимир (2513) Італія (445) авіасполучення (2497) Конте Джузеппе (3)


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