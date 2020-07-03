Турецкая компания по разработке игр для iPhone продана за $1,9 миллиарда

Американская компания Zynga Inc., разработчик популярных в социальных сетях игр, завершила покупку всех находящихся в обращении акций турецкой Peak Games.

Как сообщается в пресс-релизе Zynga, стоимость сделки составила примерно $1,85 млрд, оплата происходила практически поровну денежными средствами и обыкновенными акциями компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В результате Zynga получила от Peak Games две франшизы – Toon Blast и Toy Blast, которые неизменно входят в топ-20 игр для iPhone в США в течение последних двух лет.

Peak Games по-прежнему будет возглавлять основатель и нынешний гендиректор компании Сидар Сахин. Штаб-квартира также останется в Стамбуле.

Toon Blast и Toy Blast имеют в среднем более 12 млн мобильных ежедневных активных пользователей (DAU). Ожидается, что приобретение Peak увеличит этот показатель у Zynga более чем на 60%, одновременно расширив международную аудиторию компании.

С начала текущего года капитализация Zynga взлетела более чем в полтора раза и сейчас превышает $9,1 млрд.