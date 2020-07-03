Власти Харькова ужесточили карантин из-за роста заболеваемости

Харьковская городская комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности (КТЭБ) на заседании 3 июля ввела ряд ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий, работы заведений общественного питания и кинотеатров.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Ограничение работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий более чем 10 человек. Кроме того, запретить работу предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв. м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Кроме того, нам рекомендовано ограничить работу кафе и ресторанов до 22:00", - зачитал проект решения первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, проводивший заседание КТЭБ.

Члены комиссии проголосовали за это решение без уточняющих вопросов и обсуждения.

Терехов также обратился к полиции с просьбой проконтролировать соблюдение введенных ограничений.

Ранее 3 июля региональная КТЭБ решила предоставить возможность принимать решения о необходимости усиления или смягчения карантинных ограничений районным и городским КТЭБ, поскольку эпидситуация в Харькове и области существенно отличается.

По словам и.о. директора Харьковского областного лабораторного центра Нели Новицкой, более 80% случаев COVID-19, подтвержденных за последнюю неделю, было диагностировано у жителей областного центра.

"Из 272 случаев, зарегистрированных за последнюю неделю в области, 83% приходится на город Харьков. По Харькову показатель заболеваемости составлял от 15 до почти 17 на 100 тыс населения", - сказала Новицкая.

Она также отметила, что в последнее время отмечается увеличение количества тяжелых случаев заболевания, которые требуют госпитализации.

Говоря о причинах увеличения количества больных, она отметила нарушение масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и транспорте.

"Транспорт у нас остается основным риском инфицирования вирусом SARS. При посещении общественных мест не соблюдается масочный режим и социальное дистанцирование, что также способствует дальнейшему распространению инфекции", - сказала Новицкая.