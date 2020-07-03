Рада приняла законопроект о снижении "зеленого" тарифа в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение по законопроекту принималось без обсуждения.

В то же время парламент не поддержал сокращенную процедуру подготовки правок и предложений ко второму чтению, за это решение проголосовало только 222 депутата.

Как сообщалось, законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в эксплуатацию в период 2015-2019 годов СЭС на 15%, для запущенных в указанный период СЭС мощностью до 1 МВт - на 10%. Для ВЭС предусматривается снижение тарифа на 7,5%. При этом снижение тарифов не влечет за собой пролонгацию их действия после 31 декабря 2029 года.

В то же время группа иностранных и отечественных инвесторов в ВИЭ, объединяющая около 120 СЭС, а также Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и NEFCO призвали президента и правительство продлить действие зеленого тарифа для СЭС при условии его снижения.

Со своей стороны представители Конгресса США призвали президента Украины провести реструктуризацию законодательства о поддержке возобновляемой энергетики на основе достижения консенсуса с инвесторами.

По мнению представителей отрасли, принятие законопроекта об условиях поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ) критически важно до начала парламентских каникул.