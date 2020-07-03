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Рада приняла законопроект о снижении "зеленого" тарифа в первом чтении

Рада приняла законопроект о снижении

Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Решение по законопроекту принималось без обсуждения.

В то же время парламент не поддержал сокращенную процедуру подготовки правок и предложений ко второму чтению, за это решение проголосовало только 222 депутата.

Как сообщалось, законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в эксплуатацию в период 2015-2019 годов СЭС на 15%, для запущенных в указанный период СЭС мощностью до 1 МВт - на 10%. Для ВЭС предусматривается снижение тарифа на 7,5%. При этом снижение тарифов не влечет за собой пролонгацию их действия после 31 декабря 2029 года.

В то же время группа иностранных и отечественных инвесторов в ВИЭ, объединяющая около 120 СЭС, а также Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и NEFCO призвали президента и правительство продлить действие зеленого тарифа для СЭС при условии его снижения.

Со своей стороны представители Конгресса США призвали президента Украины провести реструктуризацию законодательства о поддержке возобновляемой энергетики на основе достижения консенсуса с инвесторами.

По мнению представителей отрасли, принятие законопроекта об условиях поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ) критически важно до начала парламентских каникул.

Автор: 

законопроєкт (1675) реструктуризація (302) Зелений тариф (333)


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Топ коментарі
+5
Да я в курсе,но безвыходных положений не бывает,дело касается стратегической безопасности государства. Понятно что ловушка была тщательно проработана юридически. Но видимо можно найти кучу нарушений как процедурных моментов принятия,так и несоответствия нормам Основного закона. Можно договориться-"национализировать"-выкупить у них весь этот "зеленый" геморрой ,заплатить одноразовую компенсацию-выйдет дешевле,чем содержать этих ненужных паразитов.десятилетия на горбу бюджета. Кстати земля под солнечными панелями становится мертвой,а ветрогенераторы уничтожают пчел,птиц,насекомых,издают вибрации,частоты, вредные для здоровья и т.д. В общем надо думать,выход всегда найдется. Да и 60 млрд. грн "поддержки" пусть возвратят в бюджет-этих денег хватит чтобы прикрыть весь этот зеленый лохотрон и поддержать те же АЭС,ГЭС и ТЭЦ..
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03.07.2020 19:39
+5
Украине и нахер не нужна зеленая электроэнергия,климат не тот,я **** переплачивать за зеленые тарифы,атомки+теплушки,***** от солнца и ветра по обычному тарифу
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03.07.2020 22:12
+5
У нас переизбыток мощностей,мы продаем в Европу,никакого развития атомной энергетики(самой дешевой).Учи матчасть тупое создание
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03.07.2020 22:23
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Ребята-депутаты.Надо разобраться,какой то очень вумный "реформатор" подложил в 2018г свинью- мину замедленного действия под всю энергетическую отрасль Украины в виде принятия "рознично-рыночных" антиконституционных законов,которые передали балансы от гос.регулирования в руки вновь образованных частных паразитических структур-АО,ООО и пр "Рогов с копытами" у которых от курительных принадлежностей-одни губы!?.Нищие как церковные крысы,с 10000грн уставного капитала и опилками в головах они начали методично разваливать отрасль,используя запутанность "законов",специально прописанных так,что ими невозможно пользоваться практически,ни юристам,ни практикам.Эти законы- "уродцы неизвестной правовой природы",непонятно кем и когда написанные,но их разрушительная роль очевидна...В них одно положение отменяет другое с кучей дебильных поправок,изменений и дополнений.-казак Гаврилюк нервно курит в сторонке. В качестве "троянского коня" были введены "альтернативно-зеленые" негодяи,полностью обанкротившиеся в странах ЕС как страшно неэффективные ,экологически вредные и требующие замещающие мощности и постоянную гос.поддержку в виде 60 млрд.грн,украденных у наших атомщикови переданных этим негодяям "на харчевание".,когда атомщикам не было денег на зарплаты. .И этот "зеленый" геморрой был навязан нам-имеющим развитую ,мощную,экологически чистую и дешевую энергетику,созданную умными людьми при плановой экономике.Причем этим "зеленым"мошенникам ,вопреки рыночным законам конкуренции и ценообразования созданы тепличные условия НКРЕКП-своеобразной "крыши",коррупционные действия которой по отношению к гос.кампании"гарантированный покупатель" еще предстоит оценки соответствующих структур. Мало того,что ГП содержало на шее АО,пенсов,льготников и всех"субсидиантов",так она еще по тройной цене обязана была покупать ворованную энергию у "зеленых" наперсточников. Как-то надо спасать энергетику-основу экономики от банкротства,и приводить законодательство к нормам Конституции Украины,а энергетику к положению до 2018г с гос.регулированием балансов и наказанием "гривней,долларом,евро" всех причастных.Всем добра.
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03.07.2020 18:30 Відповісти
В январе-сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", согласно международным стандартам финотчетности, увеличила чистую прибыль в 2,1 раза, или на 2,18 млрд грн, до 4,25 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении компании, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://ukranews.com/news/662860-energoatom-poluchil-pribyl-4-3-mlrd-griven-za-9-mesyatsev Українськi Новини .
Чистый доход "Энергоатома" увеличился на 10,4%, или на 3,29 млрд грн, до 34,77 млрд грн. При этом в третьем квартале (июль-сентябрь) компания получила 3,14 млрд грн прибыли и 11,48 млрд грн дохода.
За девять месяцев административные расходы компании составили 916 млн грн, расходы на сбыт - 20,92 млн грн.
Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль в 2,9 раза (на 2,07 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - https://biz.censor.net/n3140588
НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом - до 4,63 млрд грн, чистый доход - на 14,5%, до 44,06 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3156869
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05.07.2020 19:24 Відповісти
Закон не має зворотньої сили.Маючи на руках контракт з зобовязаннями держави "зелені" можуть подати в суди(перше український а потім закордонний) і елементарно виграти справу.
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03.07.2020 18:49 Відповісти
Да я в курсе,но безвыходных положений не бывает,дело касается стратегической безопасности государства. Понятно что ловушка была тщательно проработана юридически. Но видимо можно найти кучу нарушений как процедурных моментов принятия,так и несоответствия нормам Основного закона. Можно договориться-"национализировать"-выкупить у них весь этот "зеленый" геморрой ,заплатить одноразовую компенсацию-выйдет дешевле,чем содержать этих ненужных паразитов.десятилетия на горбу бюджета. Кстати земля под солнечными панелями становится мертвой,а ветрогенераторы уничтожают пчел,птиц,насекомых,издают вибрации,частоты, вредные для здоровья и т.д. В общем надо думать,выход всегда найдется. Да и 60 млрд. грн "поддержки" пусть возвратят в бюджет-этих денег хватит чтобы прикрыть весь этот зеленый лохотрон и поддержать те же АЭС,ГЭС и ТЭЦ..
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03.07.2020 19:39 Відповісти
Юридично чисто-підняти ціну електрики до рівня " зеленої "з компенсацією держсубсидією різниці всім споживачам крім виробників "зеленої".Нехай виробники своє і споживають.
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03.07.2020 19:47 Відповісти
Слухай Джо.В тебе на кущах долари ростуть,а в Україні вітер надуває-дай мільярд інвестицій-я тобі "зеленим тарифом"поверну вдвое-тобі півтора,ну а звісно пів мільярда-моє-чесно зароблене.
-А де гарантії,Петро?
- Европейський Суд.
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04.07.2020 07:33 Відповісти
Ну как показала практика с кабальным договором Украины и Газпрома, если очень хочется то все возможно. Всегда есть выход. Если даже нельзя разорвать договор, то можно сделать так что другая сторона сама захочет его разорвать. Например обязать олигофренов сидящих на *зеленых тарифах* платить за пользование енергосетями Украины, обложить их налогом на землю, на ввоз ими китайского оборудования, на его утилизацию, налогом на непостоянную подачу електроенергии и тд. Довести до того чтобы они налогов платили больше чем ихний *зеленый тариф*.
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04.07.2020 12:11 Відповісти
Високопоставлені члени Конгресу США закликали президента України Володимира Зеленського досягти результату в перемовинах з інвесторами в зелену енергетику та допомогти закріпити вже існуючі домовленості законодавчо.
Крапка. Закони України повинні мати силу і не змінюватися за вітром
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03.07.2020 19:39 Відповісти
Законы должны не противоречить Конституции Украины , содействовать развитию экономики государства, иметь экономическую целесообразность а не разорять энергетику и противоречить "рыночным законам равного конкурентного ценообразования" , о чем Високопоставлені члени Конгресу США постоянно напоминают нашему руководству.
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03.07.2020 19:48 Відповісти
Так ви правильно сказали і додам не порушувати домовленості надані інвесторам. Це основне правило для розвинутих країн. Останнім часом провладні керманичі прикриваючись основним законом і благими намірами для країни і енергетики в цілому брутально мають відносини із відкритим ворогом РФ, яка вбиває громадян цієї країни на її сході. Свої відносини з відкритим агресором видають за "ринкові закони рівного конкурентного ціноутворення". Такі відносини не можна ставити на одному рівні із законом, тому що такі Високопосадовці самі є ворогами України і колаборантам. Рано чи пізно їм дадуть законну оцінку
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03.07.2020 20:48 Відповісти
Украине и нахер не нужна зеленая электроэнергия,климат не тот,я **** переплачивать за зеленые тарифы,атомки+теплушки,***** от солнца и ветра по обычному тарифу
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03.07.2020 22:12 Відповісти
А еще лучше покупать энергию у срашки, верно зелебобик?
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03.07.2020 22:19 Відповісти
У нас переизбыток мощностей,мы продаем в Европу,никакого развития атомной энергетики(самой дешевой).Учи матчасть тупое создание
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03.07.2020 22:23 Відповісти
За ******** я не голосовал,поскольку есть в голове серое вещество в отличии от тебя
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03.07.2020 22:29 Відповісти
Ты тупой неандерталец. Именно Ахметов и КО привели со своими *зелеными тарифами* к тому что закрыли украинские АЕС и теперь качают електроенергию из Рашки. *зеленая енергетика ахметова* никогда не перекроет потребность Украины в електроенергии. Зато она потребляет десятки миллиардов денег из бюджета каждый год, которые могли бы пойти на модернизацию или постройку новых АЕС с самой дешевой енергией в мире.
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04.07.2020 12:05 Відповісти
у ахметова всего 20% зеленой энергетики украины, остальное у китайцев и европейцев.
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06.07.2020 13:06 Відповісти
Да отмените вообще етот *зеленый тариф* придуманный командой Ахметова и Януковоща. Ничего хорошего кроме ограбления населения от него не будет. Так же как ничего общего с екологией он не имеет. Почему например гидроенергетика у нас не считается зеленой енергетикой и не получает *зеленый тариф*? Ведь во всем мире гидроенергетика считается зеленой енергетикой. Только в Украине так не считают. Потому что ГЕС Ахметов и КО еще не прихватизировали.
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04.07.2020 12:02 Відповісти
Да отмените вообще етот *зеленый тариф* придуманный командой Ахметова и Януковоща ___ низзяааа.... это у Коломойского можно банк оттяпать - у Ахметова национализировать - кишка тонка...
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04.07.2020 16:10 Відповісти
"Зеленый тариф" - это не основной вид энергии, а дополнительный из-за дороговизны оборудования и содержания! для промышленности это агония! его можно использовать в небольших и мало значущих сетях... самоокупаемость в 5 лет и больше - уничтожит страну вместе с жителями! тем более если увеличится количество дождливых и облачных дней, ветряные генераторы тоже не панацея...
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04.07.2020 16:07 Відповісти
представляете сколько гектаров земли занято панелями? их надо мыть от пыли-грязи,чистить от снега (если засыпит), менять в случае побития градом, а сколько надо аккумуляторов для сохранения энергии, а они не вечные, менять надо, а производство аккумуляторов явно не "зеленое" - ВРЕДНОЕ производство, как для людей так и для природы и что тогда "зеленее"???
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04.07.2020 16:15 Відповісти
а кто скежет процент от выбрасов к атмосфере
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06.07.2020 00:59 Відповісти
Да что эти "зеленые" возмущаются?
Купили солнечные панели и радуйтесь что электричество у вас за даром!
Если я пробурила скважину на своем дачном участке, хотя по дачам есть разводка трубами воды из водонапорной башни, начну закачивать в систему свою воду то мне надо идти в контору и требовать деньги за мою вкаченную воду?
- бред какой то!
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05.07.2020 22:13 Відповісти
нагинаем и будем нагинать..в переводе на простой..мы дэбилы пора в этом признаться и шото делать потом
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06.07.2020 00:55 Відповісти

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