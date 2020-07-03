Рада приняла законопроект о снижении "зеленого" тарифа в первом чтении
Верховная Рада приняла в первом чтении поддержала правительственный законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".
За соответствующее решение проголосовало 268 народных депутатов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Решение по законопроекту принималось без обсуждения.
В то же время парламент не поддержал сокращенную процедуру подготовки правок и предложений ко второму чтению, за это решение проголосовало только 222 депутата.
Как сообщалось, законопроект, в частности, предусматривает снижение "зеленых" тарифов для введенных в эксплуатацию в период 2015-2019 годов СЭС на 15%, для запущенных в указанный период СЭС мощностью до 1 МВт - на 10%. Для ВЭС предусматривается снижение тарифа на 7,5%. При этом снижение тарифов не влечет за собой пролонгацию их действия после 31 декабря 2029 года.
В то же время группа иностранных и отечественных инвесторов в ВИЭ, объединяющая около 120 СЭС, а также Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и NEFCO призвали президента и правительство продлить действие зеленого тарифа для СЭС при условии его снижения.
Со своей стороны представители Конгресса США призвали президента Украины провести реструктуризацию законодательства о поддержке возобновляемой энергетики на основе достижения консенсуса с инвесторами.
По мнению представителей отрасли, принятие законопроекта об условиях поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ) критически важно до начала парламентских каникул.
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Об этом говорится в сообщении компании, передает https://biz.censor.net/ со ссылкой на https://ukranews.com/news/662860-energoatom-poluchil-pribyl-4-3-mlrd-griven-za-9-mesyatsev Українськi Новини .
Чистый доход "Энергоатома" увеличился на 10,4%, или на 3,29 млрд грн, до 34,77 млрд грн. При этом в третьем квартале (июль-сентябрь) компания получила 3,14 млрд грн прибыли и 11,48 млрд грн дохода.
За девять месяцев административные расходы компании составили 916 млн грн, расходы на сбыт - 20,92 млн грн.
Как сообщалось, НАЭК "Энергоатом" в январе-июне 2019 года сократила чистую прибыль в 2,9 раза (на 2,07 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - https://biz.censor.net/n3140588
НАЭК в 2018 году увеличила чистую прибыль на 21,2% по сравнению с 2017 годом - до 4,63 млрд грн, чистый доход - на 14,5%, до 44,06 млрд грн.Источник: https://biz.censor.net/n3156869
-А де гарантії,Петро?
- Европейський Суд.
Крапка. Закони України повинні мати силу і не змінюватися за вітром
Купили солнечные панели и радуйтесь что электричество у вас за даром!
Если я пробурила скважину на своем дачном участке, хотя по дачам есть разводка трубами воды из водонапорной башни, начну закачивать в систему свою воду то мне надо идти в контору и требовать деньги за мою вкаченную воду?
- бред какой то!