Дело против бывшего руководителя ФГИ Трубарова передано в суд, – ГБР

Государственное бюро расследований передало в суд дело бывшего руководителя Фонда государственного имущества Украины, который обвиняется в злоупотреблении властью.

Об этом говорится в сообщении ГБР, передает БизнесЦензор.

"Досудебным расследования установлено, что экс-чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановление начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия подозреваемого нанесли ущерб государству на сумму 420 тыс грн". - сказано в сообщении.

Обвиняемому инкриминируется ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось, в апреле следователи столичного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении по этому делу бывшему председателю Фонда государственного имущества Виталию Трубарову.

Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годы стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Трубаров, возглавляя ФГИ, попал во множество скандалов. В частности, в 2018 году с его помощью была реализована схема, благодаря которой плату за оценку имущества собирали частные фирмы, связанные с Виталием Хомутынником и Антоном Яценко, которые на тот момент были нардепами от группы "Видродження".