Нацбанк сократил чистую покупку валюты на межбанке в 22 раза

Чистая покупка валюты Национальным банком Украины в период с 30 июня по 3 июля сократилась до $18,9 млн, по сравнению с $424,5 млн неделей ранее.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, на минувшей неделе НБУ купил $169,8 млн, а продал $150,9 млн. Все интервенции проходили путем проведения интервенций по единому курсу.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы $3,88 млрд, а продал – $2,94 млрд.

Как сообщалось, Национальный банк Украины в период с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке $424,5 млн, что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее ($110 млн).

В период с 15 по 19 июня НБУ купил на межбанковском валютном рынке $110 млн, с 9 по 12 июня – $40 млн, с 1 по 5 июня – $410,7 млн.