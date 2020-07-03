Минцифры планирует запустить отслеживание импортных товаров

Министерство цифровой трансформации в 2020 году планирует наладить электронное взаимодействие с таможней для отслеживания товаров сразу после пересечения границы.

Об этом на брифинге рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"В этом году мы планируем наладить электронное взаимодействие с таможней для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границы, что остановит использование различных схем "серых" товаров", - сказал Федоров.

По его словам, приоритетными проектами министерства в 2020 году является внедрение электронного акциза и программного РРО, позволит автоматизировать контроль за оборотом подакцизных товаров и внедрить электронный чек.