Британские пабы возобновят работу после трех месяцев карантина

Пабы и рестораны в Англии смогут начать принимать посетителей с 06:00 утра по местному времени субботы, 4 июля.

Как отмечает телеканал Sky News, эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сотрудникам заведений разрешено не носить маски, посетителям – тоже.

Также с субботы возобновят работу парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Британские СМИ называют предстоящую субботу "суперсубботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.

Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные службы здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них – Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.