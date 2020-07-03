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Новини Коронавірус і карантин
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Британские пабы возобновят работу после трех месяцев карантина

Британские пабы возобновят работу после трех месяцев карантина

Пабы и рестораны в Англии смогут начать принимать посетителей с 06:00 утра по местному времени субботы, 4 июля.

Как отмечает телеканал Sky News, эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сотрудникам заведений разрешено не носить маски, посетителям – тоже.

Также с субботы возобновят работу парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Британские СМИ называют предстоящую субботу "суперсубботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.

Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные службы здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них – Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.

Автор: 

Велика Британія (1200) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Британские пабы возобновят работу после трех месяцев карантина

Всемирная афера"пандемии" трещит по всем швам. Пора виновных отстранить от власти во всех странах пожизненно.
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04.07.2020 05:44 Відповісти

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