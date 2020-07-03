Британские пабы возобновят работу после трех месяцев карантина
Пабы и рестораны в Англии смогут начать принимать посетителей с 06:00 утра по местному времени субботы, 4 июля.
Как отмечает телеканал Sky News, эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Сотрудникам заведений разрешено не носить маски, посетителям – тоже.
Также с субботы возобновят работу парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.
Британские СМИ называют предстоящую субботу "суперсубботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.
Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные службы здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них – Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.
Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.
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